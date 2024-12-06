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«Саудиты к нам хорошо относятся». Никита Зонь высказал мнение о переезде бокса на Восток

«Саудиты к нам хорошо относятся». Никита Зонь высказал мнение о переезде бокса на Восток
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Не знающий поражений российский обладатель титула WBA Asia во втором среднем весе Никита Зонь лестно высказался по поводу саудовских организаторов больших боксёрских вечеров, которые последнее время с очень большой частотой проходят на Востоке.

«Теперь чемпионы дерутся с чемпионами – очень положительно к этому отношусь. И у российских боксёров появляются хорошие шансы на титульные бои, потому что саудиты к нам доброжелательно относятся. Думаю, что это положительно сказывается на боксе. Раньше чемпионы бегали друг от друга, бокс скучнел от этого, умирал. Сейчас сильнейшие дерутся с сильнейшими – я этому рад», — сказал Зонь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Некрасовым.

Напомним, сегодня, 6 декабря, в Дубае состоится вечер бокса «Ночь чемпионов IBA», где в главном событии шоу Зонь сразится за титул чемпиона IBA в весе до 80 кг с двукратным олимпийским чемпионом Арленом Лопесом.

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