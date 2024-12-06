«На этом мы его и возьмём». Никита Зонь поделился впечатлениями о бое с Арленом Лопесом

Российский обладатель титула WBA Asia во втором среднем весе Никита Зонь дал комментарий по поводу предстоящего поединка против двукратного олимпийского чемпиона, а также действующего обладателя титула IBA в весе до 80 кг Арлена Лопеса.

«Арлен Лопес – крутой боксёр. Двукратный олимпийский чемпион, призёр последней Олимпиады в Париже. За него говорят все его титулы. Но суть в том, что он всё-таки боксёр-любитель, а я – профессионал, думаю, этим мы его и возьмём», — сказал Зонь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Некрасовым.

Напомним, Зонь и Лопес сегодня, 6 декабря, в Дубае возглавят боксёрский вечер «Ночь чемпионов IBA».