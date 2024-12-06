Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«На этом мы его и возьмём». Никита Зонь поделился впечатлениями о бое с Арленом Лопесом

«На этом мы его и возьмём». Никита Зонь поделился впечатлениями о бое с Арленом Лопесом
Комментарии

Российский обладатель титула WBA Asia во втором среднем весе Никита Зонь дал комментарий по поводу предстоящего поединка против двукратного олимпийского чемпиона, а также действующего обладателя титула IBA в весе до 80 кг Арлена Лопеса.

«Арлен Лопес – крутой боксёр. Двукратный олимпийский чемпион, призёр последней Олимпиады в Париже. За него говорят все его титулы. Но суть в том, что он всё-таки боксёр-любитель, а я – профессионал, думаю, этим мы его и возьмём», — сказал Зонь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Некрасовым.

Напомним, Зонь и Лопес сегодня, 6 декабря, в Дубае возглавят боксёрский вечер «Ночь чемпионов IBA».

Материалы по теме
Два титульника за неделю! Интервью с боксёром Зонем, переписывающим историю
Эксклюзив
Два титульника за неделю! Интервью с боксёром Зонем, переписывающим историю
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android