«Хочется драться с лучшими». Никита Зонь — о бое мечты с Канело

Непобеждённый российский обладатель титула WBA Asia во втором среднем весе Никита Зонь рассказал, что мечтает провести бой с действующим чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO во второй средней весовой категории мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

«Конечно, хочется драться с лучшими. С Канело, например, или с Дмитрием Биволом было бы здорово провести бой. Но пока это лишь мечты, фантазии. А из реальных планов — хочу боксировать с кем-нибудь из топ-30 мирового рейтинга. Тем более если на кону будет стоять какой-нибудь пояс. А они все практически у Альвареса, поэтому, наверное, ответ про бой мечты очевиден», — сказал Зонь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Некрасовым.

Напомним, Зонь сегодня, 6 декабря, в Дубае возглавит боксёрский вечер «Ночь чемпионов IBA», где сразится с двукратным олимпийским чемпионом Арленом Лопесом за титул чемпиона IBA в весе до 80 кг.