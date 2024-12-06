«Чудо в перьях, химик-дозиметрист». Харитонов жёстко раскритиковал Малыхина

Известный российский тяжеловес ММА Сергей Харитонов резко высказался в адрес действующего чемпиона лиги ONE в нескольких весовых категориях Анатолия Малыхина.

«Анатолий Малыхин — это чудо в перьях. Химик-дозиметрист, который вместе со своей женой меня обсуждают. Чисто случайно наткнулся в интернете на видео, где он вместе с женой рассказывал о том, что карьера Сергея Харитонова уже давно закончилась, там что-то ещё. В общем, он даже жену свою настроил против меня. У них какое-то семейное противостояние с Сергеем Харитоновым.

Я вообще не имею уважения к бойцам, которым секундируют жёны. Жена может сидеть максимум в зале. Но, видно, она над ним какое-то влияние имеет. Ну вы знаете, есть же такие мужчины, которым нравится, что их женщины доминируют над ними, какая-то у них, видимо, своя ролевая игра такая. Смех и грех, просто позорище. Вот эти три пояса везде показывает, заявляет, что самый сильный, а проиграл какому-то Умару Кейну. Кто это вообще такой? Я такого бойца даже знать не знаю», — сказал Харитонов на видео, опубликованном пресс-службой промоушена «MMA Серия».

Напомним, Малыхин свой последний бой проводил в ноябре 2024 года и потерпел там первое в карьере поражение от сенегальца Умара Кейна, который отобрал у него титул ONE в тяжёлом весе.