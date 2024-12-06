Эдуард Вартанян: жду, что Царукян станет новым чемпионом

Первый в истории ACA временный чемпион в лёгком весе Эдуард Вартанян дал свой прогноз на предстоящий реванш между действующим чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым и претендентом в лице русско-армянского бойца Армана Царукяна.

«Интересное противостояние, однозначно. Жду, что Арман станет новым чемпионом. За счёт чего он может это сделать? За счёт большей мотивации, молодости и стремления», — сказал Эдуард Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, реванш Махачева и Царукяна возглавит турнир UFC 311, который пройдёт 18 января в Лос-Анджелесе (США).