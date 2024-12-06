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Вартанян оставил прогноз на бой Умара Нурмагомедова и Двалишвили

Вартанян оставил прогноз на бой Умара Нурмагомедова и Двалишвили
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Известный 33-летний российский боец ММА русско-армянского происхождения, а также первый в истории АСА временный чемпион организации Эдуард Вартанян сделал свой прогноз на предстоящий бой чемпиона UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили с российским претендентом в лице непобеждённого Умара Нурмагомедова.

«Умар может стать новым чемпионом. Почему так считаю? Он это сделает за счет напора и лучшей ударной техники», — сказал Эдуард Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, что бой Двалишвили и Нурмагомедова станет со-главным событием турнира UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе (США).

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