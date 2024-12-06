Томми Фьюри отказался от боксёрского поединка с бойцом UFC Тиллом из-за угрозы киков

25-летний британский профессиональный боксер и ведущий реалити-шоу Томми Фьюри, являющийся младшим братом экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, отказался от поединка с бывшим представителем UFC Дарреном Тиллом из-за угрозы ударов ногами.

«Я не могу поверить, что пишу это, но я не буду драться с Дарреном 18 января 2025 года. По одной простой причине: Тилл снова и снова заявлял, что не хочет соблюдать правила профессионального бокса и что если он проиграет бой, то прибегнет к ударам ногами и другим глупым тактикам ММА.

Я профессиональный боксёр, не выходил на ринг больше года и хотел, чтобы это был отличный боксёрский бой для болельщиков. Я потратил несколько недель на тренировочный лагерь. Мы усердно работаем над поиском нового соперника и даты поединка. Обещаю найти лучшего соперника и провести лучший бой для вас, ребята.

Хорошие новости не за горами», — написал Томми в социальных сетях.