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Тилл — об отказе Томми Фьюри от поединка: и это семейка бойцов

Тилл — об отказе Томми Фьюри от поединка: и это семейка бойцов
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31-летний английский боец смешанного стиля, представитель средней и полусредней весовых категорий, бывший боец UFC Даррен Тилл отреагировал на отказ Томми Фьюри от боксёрского поединка.

«В течение многих лет Фьюри запугивали людей на пресс-конференциях. Фьюри бодал головой людей из команды Усика, он бил стекло, когда дрался с KSI, он пытался запугать всех, и до сих пор это срабатывало. Но, как я уже сказал, со мной это никогда не сработало бы, и уже я задирал их на пресс-конференции.

Они сказали, что отказываются от поединка из-за моей тактики [ударов ногами], которую я якобы собирался использовать. Это всё психологическая война, мне не нужно бить Томми Фьюри ногами по голове, чтобы победить его. Я собирался просто снести ему эту голову и отправить его в нокаут. Сейчас ты показал своё истинное лицо. И это семейка бойцов, мать вашу», — приводит слова Тилла издание MMAJunkie.

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