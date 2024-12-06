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Экс-боец UFC: Джейк Пол, что ты задумал, большой толстый болван?

Экс-боец UFC: Джейк Пол, что ты задумал, большой толстый болван?
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31-летний английский боец смешанного стиля, представитель средней и полусредней весовых категорий, бывший боец UFC Даррен Тилл гневно обратился к Томми Фьюри после отказа Фьюри от поединка с Тиллом, а также к Джейку Полу.

«Томми Фьюри, ты самый большой говнюк, которого я когда-либо встречал в своей жизни, никогда больше не называй себя бойцом. Я продавал этот бой, чтобы заработать нам с тобой побольше денег, у вас абсолютно пустоголовая бойцовская семья, а ты и твой отец — говнюки.

Мы делали ставку на этот бой из-за меня, а не из-за тебя. Я создавал его. Ты должен драться и благодарить меня… снова и снова… никто не хочет драться со мной… Джейк Пол, что ты задумал, большой толстый болван?» — приводит слова Тилла издание MMAJunkie.

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