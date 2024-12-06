Перейра прокомментировал конфликт с Хиллом во время тренировки

Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра прокомментировал конфликт на тренировке с бывшим обладателем пояса Джамалом Хиллом.

«Что ж, всякое случается. Со мной такое, конечно, случилось впервые, но я сосредоточен на себе, на своём деле. Прямо сейчас он должен беспокоиться о своём следующем бое. У него тяжёлая схватка с Иржи», — приводит слова Перейры издание MMAJunkie.

Напомним, Перейра и Хилл дрались на турнире UFC 300, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (США). Их поединок был главным событием вечера. Тогда Поатан нокаутировал Хилла в первом раунде. Для Алекса это была первая защита титула.

Свой поединок с Иржи Прохазкой Хилл проведёт 19 января 2025 года на UFC 311.