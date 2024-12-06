Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Перейра прокомментировал конфликт с Хиллом во время тренировки

Перейра прокомментировал конфликт с Хиллом во время тренировки
Комментарии

Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра прокомментировал конфликт на тренировке с бывшим обладателем пояса Джамалом Хиллом.

«Что ж, всякое случается. Со мной такое, конечно, случилось впервые, но я сосредоточен на себе, на своём деле. Прямо сейчас он должен беспокоиться о своём следующем бое. У него тяжёлая схватка с Иржи», — приводит слова Перейры издание MMAJunkie.

Напомним, Перейра и Хилл дрались на турнире UFC 300, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (США). Их поединок был главным событием вечера. Тогда Поатан нокаутировал Хилла в первом раунде. Для Алекса это была первая защита титула.

Свой поединок с Иржи Прохазкой Хилл проведёт 19 января 2025 года на UFC 311.

Материалы по теме
Алекс Перейра — суперзвезда UFC. От шиномонтажки к поясам и съёмкам в кино
Алекс Перейра — суперзвезда UFC. От шиномонтажки к поясам и съёмкам в кино
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android