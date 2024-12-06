Мухаммад — о своей травме ноги: врач сказал, что мне её ампутируют

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинец Белал Мухаммад рассказал детали о своей инфекции.

«Я здоров и готов идти дальше. Но сейчас я как будто возвращаюсь с нуля к тому, чем был раньше. Буквально отжался 50 раз и почувствовал себя так, словно был на войне, а потом меня сбил грузовик. Я такой: «Братан, вот каково это — быть не в форме? Это безумие».

Моё желание выступить на UFC 310 дошло до того, что я подумал: «А что было бы, если бы ты избавился от пальца на ноге? Что мне нужно сделать, чтобы вернуться в строй как можно быстрее?» Но потом доктор мне объяснил, что у меня не просто перелом пальца, а костная инфекция.

Из-за перелома появилась инфекция, которая проникла прямо в кость и стала подниматься вверх по стопе. И врач сказал: «Мы тебе ампутируем ногу». И этот момент для меня, конечно, был душераздирающим, но я просто доверяю богу, верю, что у него есть план для меня, знаю, что всё происходит по какой-то причине. И теперь, когда я смотрю на это с более широкой точки зрения, то надеюсь, что для этого есть причина», — приводит слова Мухаммада издание MMAJunkie.