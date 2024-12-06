Восходящая звезда WWE Уильямс рассказал о скандальном характере СМ Панка и работе с ним

30-летний американский рестлер и бывший игрок в американский футбол, выступающий в популярном промоушене реслинга World Wrestling Entertainment (WWE), Трик Уильямс рассказал о характере звезды СМ Панка и о работе с ним.

«Я познакомился с СМ Панком только после того, как слухи о его характере стали поступать из других мест [AEW]. Не знал, чего ожидать, когда встретил его, но всё, что я могу сказать, это то, что этот чувак, Панк, чертовски хороший мужик, он очень солидный. Сразу видно, что некоторые люди искренние, а некоторые — нет. Так вот Панк — очень искренен.

Фото: wwe.com

Он гордится тем, что помогает нам, следующему поколению, стать суперзвёздами, которыми мы должны быть. Панк также даёт нам дельные советы. Он рассказывает, как вести себя на ринге и за его пределами, имея всё необходимое, чтобы стать суперзвездой.

И помогает нам адаптироваться к сегодняшнему дню, когда мы имеем дело с разными вещами, такими как социальные сети, и в том, как справляться со всем, что связано со становлением суперзвездой в 2024 году, с чем другим, на самом деле, не приходилось сталкиваться. Панк очень полезен для многих из нас», — приводит слова Трика Уильямса издание Wrestle Talk.

Панк дважды скандально уходил из реслинга — в 2014-м из WWE и в 2023-м – из AEW. В 2014 году Панк не явился на съёмки еженедельников Raw и SmackDown, после чего завершил карьеру рестлера и неоднократно критиковал подход Винса МакМэна и WWE к здоровью звёзд. Панк вернулся в профессиональный реслинг в 2021 году в промоушен AEW, откуда ушёл после драки за кулисами в 2023-м с Джеком Перри. В ноябре того же года совершил возвращение в WWE, и после этого многие работники и журналисты отмечают трудолюбие СМ Панка за кулисами.