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Мовсар Евлоев прошёл процедуру взвешивания перед боем с Алджамейном Стерлингом

Мовсар Евлоев прошёл процедуру взвешивания перед боем с Алджамейном Стерлингом
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30-летний ингушский непобеждённый боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой Ultimate Fighting Championship (UFC), Мовсар Евлоев прошёл процедуру взвешивания перед поединком с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американцем Алджамейном Стерлингом.

Евлоев показал на весах ровно 66 кг и вошёл в допустимый весовой предел.

Евлоеву 30 лет. В последнем поединке, который состоялся 21 января в Торонто (Канада) на турнире UFC 297, Мовсар разделил октагон с топовым английским бойцом UFC Арнольдом Алленом. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Напомним, бой между Мовсаром Евлоевым и Алджамейнм Стерлингом состоится 8 декабря на турнире UFC 310, который пройдёт в Лас-Вегасе (США).

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