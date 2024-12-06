Алджамейн Стерлинг уложился в нужный вес перед боем с Мовсаром Евлоевым

35-летний американский боец смешанного стиля, представитель легчайшей весовой категории и бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг прошёл процедуру взвешивания перед поединком с 30-летним российским непобеждённым спортсменом Мовсаром Евлоевым.

Стерлинг показал на весах тот же вес, что и Евлоев ранее — 66 кг.

В своём последнем бою на UFC 300 в апреле Стерлинг успешно дебютировал в полулёгком дивизионе (до 65 кг), победив судейским решением соотечественника Келвина Каттара. На UFC 310 в декабре американец сразится с непобеждённым россиянином Мовсаром Евлоевым.

Напомним, бой между Мовсаром Евлоевым и Алджамейнм Стерлингом состоится 8 декабря на турнире UFC 310, который пройдёт в Лас-Вегасе (США).