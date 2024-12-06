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Мусаев: внезапное согласие Двалишвили на бой с Нурмагомедовым — хитрый ход

Мусаев: внезапное согласие Двалишвили на бой с Нурмагомедовым — хитрый ход
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Чемпион Hardcore FС Тимур Мусаев высказался по поводу анонсированного поединка за пояс UFC между действующим чемпионом Мерабом Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым.

«Я очень удивился, когда увидел официальный анонс этого боя. Мераб вроде бы давал понять, что следующим претендентом может стать кто угодно, но только не Умар. В итоге ситуация решилась как будто бы одним днём. Возможно, это был хитрый ход с его стороны. Он убедил Нурмагомедова, что не даст ему в ближайшее время титульник, Умар готовился в штатном режиме, ждал Сонг Ядонга, и тут, когда до турнира осталось полтора месяца, Двалишвили уведомил UFC о готовности принять поединок с ним в январе.

Не уверен, конечно, что всё так, но иначе я не могу объяснить такую резкую смену позиции в исполнении грузинского спортсмена. В любом случае хорошо, что всё так. Не сомневаюсь, что в начале следующего года мы получим ещё одного чемпиона UFC из России», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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