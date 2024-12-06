Шавкат Рахмонов прошёл процедуру взвешивания перед боем с Ианом Гарри

Непобеждённый казахстанский представитель полусредней весовой категории UFC Шавкат Рахмонов прошёл процедуру взвешивания перед поединком с непобеждённым ирландским бойцом Ианом Гарри.

Рахмонов на весах продемонстрировал результат в 77,56 кг.

Поединок между Рахмоновым и Гарри станет соглавным боем в карде грядущего турнира UFC 310. На счету Шавката Рахмонова 18 побед в 18 боях в смешанных единоборствах.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 296 в декабре 2023 года, Рахмонов победил удушающим приёмом во втором раунде американского экс-претендента на титул Стивена Томпсона. Иан Гарри, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 303, единогласным решением судей был лучше британца Майкла Пейджа.