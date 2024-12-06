Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шавкат Рахмонов прошёл процедуру взвешивания перед боем с Ианом Гарри

Шавкат Рахмонов прошёл процедуру взвешивания перед боем с Ианом Гарри
Комментарии

Непобеждённый казахстанский представитель полусредней весовой категории UFC Шавкат Рахмонов прошёл процедуру взвешивания перед поединком с непобеждённым ирландским бойцом Ианом Гарри.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Шавкат Рахмонов — Иан Гарри
08 декабря 2024, воскресенье. 07:30 МСК
Шавкат Рахмонов
Не началось
Иан Гарри

Рахмонов на весах продемонстрировал результат в 77,56 кг.

Поединок между Рахмоновым и Гарри станет соглавным боем в карде грядущего турнира UFC 310. На счету Шавката Рахмонова 18 побед в 18 боях в смешанных единоборствах.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 296 в декабре 2023 года, Рахмонов победил удушающим приёмом во втором раунде американского экс-претендента на титул Стивена Томпсона. Иан Гарри, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 303, единогласным решением судей был лучше британца Майкла Пейджа.

Материалы по теме
UFC 310: важнейший реванш Волкова и бой Евлоева с экс-чемпионом. LIVE
Live
UFC 310: важнейший реванш Волкова и бой Евлоева с экс-чемпионом. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android