Иан Гарри повторил результат Шавката Рахмонова на весах

27-летний ирландский профессиональный непобеждённый боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой Ultimate Fighting Championship (UFC) в полусредней весовой категории, Иан Гарри прошёл процедуру взвешивания перед поединком с непобеждённым представителем Казахстана Шавкатом Рахмоновым.

Гарри на весах продемонстрировал тот же вес, что и Рахмонов — 77,56 кг.

Ирландский боец на данный момент идёт на серии из восьми побед в североамериканской лиге. Рахмонов, в свою очередь, одержал шесть досрочных побед подряд в UFC.

Бой между Гарри и Рахмоновым станет соглавным событием турнира UFC 310, который состоится 8 декабря.