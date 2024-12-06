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Иан Гарри повторил результат Шавката Рахмонова на весах

Иан Гарри повторил результат Шавката Рахмонова на весах
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27-летний ирландский профессиональный непобеждённый боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой Ultimate Fighting Championship (UFC) в полусредней весовой категории, Иан Гарри прошёл процедуру взвешивания перед поединком с непобеждённым представителем Казахстана Шавкатом Рахмоновым.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Шавкат Рахмонов — Иан Гарри
08 декабря 2024, воскресенье. 07:30 МСК
Шавкат Рахмонов
Не началось
Иан Гарри

Гарри на весах продемонстрировал тот же вес, что и Рахмонов — 77,56 кг.

Ирландский боец на данный момент идёт на серии из восьми побед в североамериканской лиге. Рахмонов, в свою очередь, одержал шесть досрочных побед подряд в UFC.

Бой между Гарри и Рахмоновым станет соглавным событием турнира UFC 310, который состоится 8 декабря.

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