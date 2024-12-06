Александр Волков оказался тяжелее Сириля Гана перед поединком на UFC 310

36-летний российский боец смешанного стиля, бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе, в данный момент выступающий в UFC, Александр Волков прошёл процедуру взвешивания перед реваншем с бывшим обладателем временного титула UFC в тяжёлом весе французом Сирилем Ганом.

Волков на весах показал 115,44 кг, а Ган — 111,36 кг.

Реванш Волкова и Гана состоится 8 декабря на турнире UFC 310. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Напомним, первый бой между россиянином Александром Волковым и французом Сирилем Ганом состоялся в июне 2021 года на UFC Fight Night 190 и завершился победой француза единогласным решением.