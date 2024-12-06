Александр Грозин стал новым чемпионом лиги «Наше Дело»

28-летний профессиональный российский боец смешанных единоборств Александр Грозин одержал победу над 27-летним соотечественником, известным по участию в турнирах престижных бойцовских организаций ACA, ACB и в лиге AMC Fight Nights, Магомедом Сулумовым на турнире «Наше Дело 86».

Российский боец Александр Грозин победил Магомеда Сулумова и стал чемпионом лиги «Наше Дело» в лёгком весе после единогласного решения судей. Турнир «Наше Дело 86» проходит сегодня, 6 декабря, в Санкт-Петербурге.

В поединке в среднем весе Хайбула Мусалов одержал победу над Ронисом Торресом техническим нокаутом во втором раунде.