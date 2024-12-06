Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хадис Ибрагимов завоевал титул в тяжёлом весе лиги «Наше Дело»

Хадис Ибрагимов завоевал титул в тяжёлом весе лиги «Наше Дело»
Комментарии

29-летний российский самбист, боец смешанных единоборств и боксёр Хадис Ибрагимов одержал победу над 37-летним соотечественником и бывшим чемпионом M-1 Challenge в полутяжёлом весе, чемпионом мира по боевому самбо Виктором Немковым на турнире «Наше Дело 86».

Ибрагимов выиграл поединок раздельным судейским решением и отобрал титул в тяжёлом весе лиги «Наше Дело» у Немкова.

Хадис Ибрагимов прервал серию Виктора из четырёх побед. На счету Немкова 33 выигранных боя в смешанных единоборствах при девяти поражениях и одной ничьей. Статистика 29‑летнего Ибрагимова: 15 побед и пять поражений.

Ибрагимов с 2019 года выступал в UFC. Потерпев в четырёх боях четыре поражения, Хадис покинул промоушен.

Материалы по теме
Александр Грозин стал новым чемпионом лиги «Наше Дело»
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android