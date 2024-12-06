Хадис Ибрагимов завоевал титул в тяжёлом весе лиги «Наше Дело»

29-летний российский самбист, боец смешанных единоборств и боксёр Хадис Ибрагимов одержал победу над 37-летним соотечественником и бывшим чемпионом M-1 Challenge в полутяжёлом весе, чемпионом мира по боевому самбо Виктором Немковым на турнире «Наше Дело 86».

Ибрагимов выиграл поединок раздельным судейским решением и отобрал титул в тяжёлом весе лиги «Наше Дело» у Немкова.

Хадис Ибрагимов прервал серию Виктора из четырёх побед. На счету Немкова 33 выигранных боя в смешанных единоборствах при девяти поражениях и одной ничьей. Статистика 29‑летнего Ибрагимова: 15 побед и пять поражений.

Ибрагимов с 2019 года выступал в UFC. Потерпев в четырёх боях четыре поражения, Хадис покинул промоушен.