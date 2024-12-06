Перейра — о возможном бое с Анкалаевым: хочу усложнить ему жизнь из-за всей лжи

Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра высказался по поводу своего возможного будущего соперника, ответив на вопрос, может ли им стать топовый российский боец промоушена, выступающий в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг), Магомед Анкалаев.

«Кажется, это… я не знаю. Но, как уже говорил, я хочу усложнить Анкалаеву жизнь из-за всей той лжи, которую он наговорил обо мне, так что давайте посмотрим, что будет дальше.

Я рад, что меня вызывают на бой все эти люди (Прохазка, Джонс, Хилл. — Прим. «Чемпионата») — пусть моё имя будет известно. Поклонникам нравится моя работа. Но, в конце концов, чего я действительно хочу, так это продолжать свою работу и защищать свой пояс», — приводит слова Перейры издание MMAJunkie.