Александр Пантожа — Кай Асакура: ориентировочное время начала боя на UFC 310 — 8:00 мск

В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) на знаменитой «Ти-Мобайл Арене» состоится большой номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 310. Главным событием вечера станет поединок чемпиона UFC в наилегчайшем весе 34-летнего бразильца Александра Пантожи против претендента в лице 31-летнего японца Кая Асакуры.

Ориентировочное время начала поединка — 8:00 мск. Событие будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец», посмотреть онлайн прямую трансляцию боя можно на странице прямого эфира канала.

Александр Пантожа имеет в своём рекорде 27 побед и пять поражений. Он завоевал титул чемпиона UFC на турнире UFC 290. Тогда он победил Брэндона Морено раздельным решением судей. Последний поединок Александр провёл на турнире UFC 296. Его оппонентом был американец Брэндон Ройвал. Пантожа успешно защитил титул, одержав победу единогласным решением судей.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 310 и событий вокруг него.