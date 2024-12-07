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Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили едва не подрались перед пресс-конференцией UFC 310

Между российским бойцом UFC Умаром Нурмагомедовым и представителем Грузии Мерабом Двалишвили произошёл конфликт за кулисами перед пресс-конференцией на UFC 310 в Лас-Вегасе. Спортсмены устроили словесную перепалку и едва не подрались, им помешали сойтись сотрудники охраны мероприятия.

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Двалишвили: Почему ты выказываешь мне неуважение?

Нурмагомедов: Потому что хочу. Что ты можешь мне сделать?

Двалишвили: Я покажу, что я могу сделать.

Нурмагомедов: Ну иди сюда.

Двалишвили: Нет, ты иди сюда.

Нурмагомедов: Тут много охраны. Позвони мне в любое время, и поговорим.

Соглавным событием турнира UFC 311, который пройдёт в январе 2025 года, станет титульный поединок между Двалишвили и Нурмагомедовым, в котором грузинский боец будет защищать свой титул чемпиона в легчайшей весовой категории.

Видео: Двалишвили ушёл с интервью после вопроса об Умаре Нурмагомедове: