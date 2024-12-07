Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили провели первую битву взглядов

Состоялась первая битва взглядов между российским бойцом UFC Умаром Нурмагомедовым и представителем Грузии Мерабом Двалишвили.

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В январе 2025 года состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311, соглавным событием которого станет титульный поединок между Мерабом Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым. Грузинский боец проведёт в этом бою первую защиту своего титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории.

Ранее стало известно, что Двалишвили и Нурмагомедов вступили в перепалку за кулисами пресс-конференции UFC 311 и едва не устроили драку.

Видео: Мераб Двалишвили вступил в перепалку с фанатами на турнире UFC