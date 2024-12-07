Ислам Махачев и Арман Царукян провели первый стердаун перед поединком

33-летний российский боец смешанных боевых искусств дагестанского происхождения, выступающий под эгидой UFC в лёгком весе и действующий чемпион дивизиона, Ислам Махачев и его соотечественник Арман Царукян провели первую битву взглядов перед поединком.

Фото: КАДР ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ

Поединок между Махачевым и Царукяном состоится на турнире UFC 311, который пройдёт в Лос-Анджелесе 18 января.

Напомним, первый бой Махачева и Царукяна состоялся на турнире UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года в Санкт-Петербурге и завершился победой Махачева единогласным решением. На счету Махачева 26 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ислам Махачев сделал становую тягу с весом 220 кг: