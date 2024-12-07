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Александр Волков и Сириль Ган провели заключительную битву взглядов перед боем на UFC 310

Александр Волков и Сириль Ган провели заключительную битву взглядов перед боем на UFC 310
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В ночь с 6 на 7 декабря мск в американском Лас-Вегасе прошла заключительная битва взглядов между 36-летним российским боёцом смешанного стиля, экс-чемпионом Bellator в тяжёлом весе Александром Волковым и бывшим обладателем временного титула UFC в тяжёлом весе французом Сирилем Ганом, которые в ночь с 7 на 8 декабря мск проведут реванш в одном из боёв основного карда турнира UFC 310.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Сириль Ган — Александр Волков
08 декабря 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Сириль Ган
Не началось
Александр Волков

ВИДЕО

Первый поединок Александра Волкова и Сириля Гана состоялся в июне 2021 года, французский спортсмен одержал победу единогласным решением судей. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя Ган — Волков и других топовых боёв UFC 310.

Видео: Главные победы Александра Волкова в UFC

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