Александр Волков и Сириль Ган провели заключительную битву взглядов перед боем на UFC 310

В ночь с 6 на 7 декабря мск в американском Лас-Вегасе прошла заключительная битва взглядов между 36-летним российским боёцом смешанного стиля, экс-чемпионом Bellator в тяжёлом весе Александром Волковым и бывшим обладателем временного титула UFC в тяжёлом весе французом Сирилем Ганом, которые в ночь с 7 на 8 декабря мск проведут реванш в одном из боёв основного карда турнира UFC 310.

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Первый поединок Александра Волкова и Сириля Гана состоялся в июне 2021 года, французский спортсмен одержал победу единогласным решением судей. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя Ган — Волков и других топовых боёв UFC 310.

Видео: Главные победы Александра Волкова в UFC