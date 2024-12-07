У команд Махачева и Диаза случился конфликт. Нейт кинул в сторону Ислама бутылку

33-летний российский боец смешанных боевых искусств дагестанского происхождения, выступающий под эгидой UFC в лёгком весе и действующий чемпион дивизиона, Ислам Махачев и его соотечественник Арман Царукян провели первую битву взглядов перед поединком. Однако за кулисами пресс-конференции у Ислама и его команды случился конфликт с экс-бойцом UFC Нейтом Диазом и его командой.

Причина конфликта на данный момент неизвестна. Стороны сначала обменивались высказываниями в адрес друг друга, затем Диаз кинул в сторону Махачева пластиковую бутылку. После этого Ислам попытался направиться в сторону американца, однако в дело вмешались секьюрити и не допустили стычки между сторонами.

Напомним, поединок между Махачевым и Царукяном состоится на турнире UFC 311, который пройдёт в Лос-Анджелесе 18 января.

Махачев, катаясь верхом на лошади, устроил гонку с квадроциклом