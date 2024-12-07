Никита Зонь проиграл Арлену Лопесу техническим нокаутом в титульном бою IBA

6 декабря в Дубае (ОАЭ) состоялся боксёрский турнир «Ночь чемпионов IBA». Главным событием вечера стал бой за титул чемпиона мира IBA в весовой категории до 80 кг, в котором встретились российский боксёр Никита Зонь (PRO: 9-0-1, 7 KOs; IBA: 0-2) и двукратный олимпийский чемпион Арлен Лопес из Кубы (PRO: 3-0, 2 KOs; IBA: 2-2, 2 KO).

Победу в этом поединке техническим нокаутом в 10-м раунде одержал Арлен Лопес. Незадолго до завершения боя Никита Зонь побывал в нокдауне.

Для Зоня этот бой стал вторым титульным за две недели — на прошлой неделе Никита завоевал пояс WBA Asia, одержав в Екатеринбурге досрочную победу над Одилжоном Аслоновым из Узбекистана.

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