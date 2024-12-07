«Ты — кусок дерьма». Двалишвили оскорбил Умара на пресс-конференции, россиянин ответил

Состоялась первая пресс-конференция между российским бойцом UFC Умаром Нурмагомедовым и представителем Грузии Мерабом Двалишвили, в ходе которой последний жёстко оскорбил россиянина.

Двалишвили: Будь мужчиной, прежде всего нужно быть мужчиной. Ты хороший боец, но важнее быть достойным мужчиной, а ты кусок дерьма, окей? Ты кусок дерьма, ты потерял моё уважение к тебе как к мужчине, настоящие мужчины не пишут всякую ерунду онлайн.

Нурмагомедов: Скажи всем, чем я тебя лично задел? Я просто описал твоё поведение, ты пытался избегать меня, ты даже не упоминал моего имени.

Двалишвили: Кто ты нахрен такой? С кем ты бился? Ты этого не заслужил. Думаешь, я пойду в конец очереди биться с номером 15? Я номер один, я бьюсь за пояс, я — чёртов чемпион, как ты вообще смеешь говорить об этом? Когда я побил Петра Яна и стал главным претендентом — ты бросил мне вызов, будучи номером 14?

Нурмагомедов: Ты побил Петра Яна 50:45, и кому интересен этот реванш? Никому. Есть только один человек, кто может побить тебя, и это я.

Двалишвили: Ты дерёшься один раз в год, а он активен. Фанаты знают, что ты получил подарок. Будь благодарен.

Нурмагомедов: Кто выбирает претендентов на титул? Не ты, ты — боец, а не совладелец UFC, так что заткнись и бейся. Я и так благодарен, спасибо UFC.

Соглавным событием турнира UFC 311, который пройдёт в январе 2025 года, станет титульный поединок между Двалишвили и Нурмагомедовым, в котором грузинский боец будет защищать свой титул чемпиона в легчайшей весовой категории.

Двалишвили ушёл с интервью после вопроса об Умаре Нурмагомедове