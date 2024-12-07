«Я хочу сказать только одно». Махачев обратился к Двалишвили на фоне конфликта с Умаром

Российский чемпион лёгкого веса UFC Ислам Махачев во время пресс-конференции обратился к представителю легчайшего веса, чемпиону Мерабу Двалишвили на фоне его конфликта с Умаром Нурмагомедовым.

— Я хочу сказать только одно: Мераб, я ничего против тебя не имею, только уважение, но не выставляй этот пояс в плохом свете. Когда есть настоящий претендент — бейся с ним. Это единственное, что я хочу сказать.

— Ислам, я тебя тоже очень сильно уважаю, все тебя очень сильно уважают. Но ты ведь знаешь, что Умар сейчас получил подарок, — заявили бойцы во время пресс-конференции.

Напомним, в главном бою UFC 311 в январе 2025 года Ислам Махачев будет защищать титул в бою с Арманом Царукяном, в соглавном событии вечера свой пояс также попытается отстоять Мераб Двалишвили, соперником которого станет Умар Нурмагомедов.

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