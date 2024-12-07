Дмитрий Бивол: дату нового боя с Бетербиевым мы знали уже на следующий день после первого

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) по версиям WBA, WBA-Super и IBO российский боксёр Дмитрий Бивол (23-1, 12 KO) прокомментировал официальное объявление даты реванша за титул абсолютного чемпиона с соотечественником Артуром Бетербиевым (21-0, 20 KO), который состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

«Приятно, что будет реванш. Я в принципе этого и ожидал. Дата устраивает, она была объявлена уже на следующий день после нашего первого боя, когда во время нашей встречи Турки Аль аш‑Шейх объяснил, почему такие сроки. Так что мы знали дату. Да, не так много времени на подготовку, как хотелось бы. Но мы в равных условиях, и всё это время я был с мыслью, что 22 февраля надо боксировать», — приводит слова Бивола пресс‑служба Федерации бокса России.

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой Бетербиева решением судей (114-114, 115-113, 116-112). Официальное объявление даты нового боя состоялось в ночь со 2 на 3 декабря.

Видео: Главные титульные победы Бивола и Бетербиева