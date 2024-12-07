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Стало известно, с кем подерётся Наоя Иноуэ после боя с Сэмом Гудманом

Стало известно, с кем подерётся Наоя Иноуэ после боя с Сэмом Гудманом
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Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ (28-0, 25 КО), которому 24 декабря в Японии предстоит провести защиту своих титулов против австралийца Сэма Гудмана (19-0, 8 КО), который является обязательным претендентом по линии IBF, свой последующий поединок планирует провести в апреле 2025 года в США, где сразится с обязательным претендентом по версии WBC мексиканцем Аланом Давидом Пикассо (30-0-1, 16 КО). Об этом сообщает Boxing Scene.

Стоит отметить, что по линии WBA обязательным претендентом является узбекский экс-чемпион Муроджон Ахмадалиев, и в случае если Иноуэ всё же решит проводить апрельский бой против Пикассо, он, скорее всего, будет лишён пояса WBA, а Ахмадалиев оспорит вакантный пояс со следующим в рейтинге данной организации бойцом.

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