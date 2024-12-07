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«Я устал давать шанс мелким парням». Махачев заявил, что не заинтересован в бое с Топурией

«Я устал давать шанс мелким парням». Махачев заявил, что не заинтересован в бое с Топурией
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Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев заявил о том, что не заинтересован в потенциальном поединке против действующего чемпиона UFC в полулёгком весе Илии Топурии.

«Нет, мужик. Я устал давать шанс мелким парням. Мне нужен мой второй пояс, и я хочу спуститься ради титульного боя. Да, он хороший боец, но я не хочу давать ему шанс стать двойным чемпионом. Мне нужен второй пояс. А если он поднимется ко мне в вес, то такой бой за что? Для меня это ничто. Это просто его имя, а мне не нужно его имя. Мне нужен пояс», — сказал Махачев во время пресс-конференции, посвящённой турниру UFC 311.

Напомним, Махачев свой следующий бой проведёт в главном событии турнира UFC 311, который запланирован на 18 января в Лос-Анджелесе (США). В этом бою Махачев во второй раз встретится со своим соотечественником Арманом Царукяном.

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