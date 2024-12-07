Конора Макгрегора обязали оплатить судебные издержки жертвы изнасилования

Звёздный экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор продолжает страдать от последствий своего последнего скандала по делу об изнасиловании.

В ноябре в Ирландии бывший чемпион был признан виновным по делу о сексуальном насилии в отношении Никиты Хэнд, произошедшем в 2018 году, и ему придётся выплатить компенсацию в размере € 248,6 тыс. Судья также постановил, что Конору придётся покрыть судебные издержки по гражданскому иску, возбужденному женщиной.

По данным The Irish Times, общая сумма, которую Макгрегор должен выплатить Никите, может достичь € 1 млн. Стоит отметить, что Хэнд в своём заявлении утверждала, что этот эпизод настолько повлиял на её психическое здоровье, что она не могла работать, и дала понять, что будет требовать компенсации за общий и отягчающий ущерб. В суде спортсмен отверг обвинения, признав, что половой акт между сторонами состоялся, но по обоюдному согласию.

Несмотря на то что присяжные признали его виновным в сексуальном насилии над Никитой Хэнд, Конору Макгрегору не грозит риск ареста, поскольку это гражданское, а не уголовное обвинение. Таким образом, бывший чемпион UFC снова может выступать на соревнованиях. Фактически президент лиги Дана Уайт дал понять, что возвращение спортсмена в октагон должно состояться в конце 2025 года.