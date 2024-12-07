«Где ты, Шон Стрикленд?» Хамзат Чимаев опубликовал фото с автоматом в руках

Не знающий поражений популярный боец UFC Хамзат Чимаев опубликовал на своей странице в социальных сетях фото с оружием в руках, тем самым, предположительно, призвав к бою экс-чемпиона UFC в среднем весе американца Шона Стрикленда.

«Где ты, Шон Стрикленд?» — написал Чимаев.

Хамзат Чимаев Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Напомним, Чимаев свой последний бой проводил в октябре 2024 года и победил там удушающим приёмом в первом раунде другого экс-чемпиона UFC в средней весовой категории Роберта Уиттакера.

Что касается Стрикленда, то он предыдущий поединок провёл в июне 2024 года и одержал там победу раздельным решением судей над бразильским бойцом Пауло Костой.