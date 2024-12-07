«Скажите Дане, кто номер один!» Махачев призвал Уайта изменить мнение о рейтинге P4P

Президент UFC Дана Уайт во время пресс-конференции, посвящённой турниру UFC 311, ответил на вопрос, поднимет ли он чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева в рейтинге Р4Р выше действующего чемпиона в тяжёлом дивизионе Джона Джонса в случае второй победы Махачева над Арманом Царукяном.

Стоит отметить, что в официальном рейтинге Р4Р Махачев занимает первую позицию, но Уайт считает иначе.

Журналист: Если Ислам сделает своё дело, то ты поставишь его выше Джона Джонса в рейтинге P4P?

Дана Уайт: Посмотрим.

Махачев: Дана, ты должен быть честен, чувак… (смеётся).

Дана Уайт: Ислам знает, что я люблю его, но вы знаете моё мнение по этому поводу. Джон Джонс – непобеждённый уже сколько там лет? Кричите сколько хотите (публике), мне плевать.

Махачев: Кто номер один? Скажите Дане, кто номер один! (публике).

Дана Уайт: (журналисту) И пошёл ты, что задал такой вопрос, пошёл ты! (смеётся).

Турнир UFC 311 состоится 18 января 2025 года в Лос-Анджелесе (США). Реванш между Махачевым и Царукяном станет его главным событием.