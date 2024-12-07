Двалишвили попытался словесно задеть Умара. Махачев призвал его не позорить пояс

Чемпион UFC в легчайшем весе грузинский боец Мераб Двалишвили во время пресс-конференции, посвящённой турниру UFC 311, попытался задеть язвительными словами действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева и своего будущего соперника, претендента на титул Умара Нурмагомедова.

Журналист: Умар, у вас с Исламом наверняка много совместных воспоминаний. Твой лучший момент с ним?

Махачев: Лучший момент – что мы в один вечер будем драться за титулы. Вот лучший момент.

Двалишвили: А как насчёт джакузи?

Махачев: Можешь подключиться.

Нурмагомедов: Меня там не было. Тебе стоит говорить о своём бое, а не о чём-то другом. Фокусируйся на своём бое, Мераб.

Махачев: Мераб, я хочу сказать одно. У меня нет ничего против тебя, но не выставляй свой пояс в плохом свете. Если у тебя настоящий претендент, просто дерись. Вот что я хотел сказать.

Двалишвили: Ислам, я очень уважаю тебя. Как тебя можно не уважать.

Напомним, турнир UFC 311 состоится 18 января в Лос-Анджелесе (США). В соглавном поединке вечера Мераб Двалишвили проведёт защиту пояса в бою против Умара Нурмагомедова, а главным событием шоу станет реванш Ислама Махачева и Армана Царукяна.