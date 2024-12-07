Ислам Махачев рассказал о тренировочном процессе после полученной травмы в бою с Порье

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев во время пресс-конференции турнира UFC 311 ответил на вопрос по поводу своего тренировочного процесса после полученной травмы руки в последнем поединке против американца Дастина Порье.

Журналист: После поединка с Дастином ты сказал, что у тебя была травма руки, вернулся ли ты сейчас к полноценным тренировкам?

Махачев: Да, теперь всё хорошо. Я всё исправил, все проблемы с рукой. Я в тренировочном лагере последние три месяца и 18 января буду готов на 100%.

Напомним, Махачев выступит в главном событии турнира UFC 311, где проведёт реванш с Арманом Царукяном. Турнир UFC 311 состоится 18 января в Лос-Анджелесе (США).