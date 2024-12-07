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Двалишвили вновь заявил, что Умар не заслуживает титульного боя. Нурмагомедов улыбнулся

Двалишвили вновь заявил, что Умар не заслуживает титульного боя. Нурмагомедов улыбнулся
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Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили прокомментировал свою защиту пояса в поединке с непобеждённым российским бойцом Умаром Нурмагомедовым.

«Я буду биться с Умаром, это будет жёсткий бой. Как боец он силён, но он не заслужил бой за титул, как остальные, он не прошёл тяжёлые бои. Ты должен биться с лучшими из лучших, а он бился только с Сэндхагеном, у которого нет борьбы. Да, он хороший боец, но ты должен биться со всеми, чтобы доказать, что достоин. Но я дал людям и UFC то, что они хотят! Посмотрим. Я люблю вызовы», — сказал Мераб на пресс-конференции.

Во время речи Двалишвили Умар Нурмагомедов улыбался.

Фото: Кадр из трансляции

Соглавным событием турнира UFC 311, который пройдёт в январе 2025 года, станет титульный поединок между Двалишвили и Нурмагомедовым, в котором грузинский боец будет защищать свой титул чемпиона в легчайшей весовой категории.

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