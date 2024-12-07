Умар Нурмагомедов: 18 января все поймут, почему Двалишвили меня так избегал

Претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов во время пресс-конференции турнира UFC 311 высказался по поводу предстоящего поединка против действующего чемпиона в этом весе Мераба Двалишвили, ответив на вопрос, каким образом он собирается справиться с давлением своего соперника.

Журналист: Умар, Мераб доминирует против всех оппонентов. Он оказывает сумасшедшее давление даже на таких всесторонне развитых бойцов, как Пётр Ян. Как ты справишься с этим давлением?

Нурмагомедов: Я покажу вам, ребята. Вы всё увидите. Я не хочу говорить о поединке, о том, что будет в этом октагоне. В эту ночь вы поймёте, почему Мераб меня так избегал.

Напомним, Нурмагомедов и Двалишвили проведут соглавный бой турнира UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе (США).