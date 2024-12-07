Умар Нурмагомедов — Двалишвили: если не хочешь, чтобы люди бросали тебе вызов, оставь пояс

Чемпион UFC в легчайшем весе грузинский боец Мераб Двалишвили и российский претендент на этот титул Умар Нурмагомедов устроили словесную перепалку во время пресс-конференции, посвящённой турниру UFC 311, который пройдёт в январе.

Нурмагомедов: Объясни мне, в чём ты увидел неуважение? Ты чемпион, все хотят с тобой биться. На тебе мишень, ты взял пояс, не хочешь, чтобы люди бросали тебе вызов, оставь пояс. Мне нет до тебя дела. Мераб, послушай меня…

Двалишвили: Ты перешёл на личности, когда я не сделал тебе ничего плохого. Я всегда относился к тебе с уважением, ты должен быть прежде всего мужчиной. Окей, к чёрту этот пояс, к чёрту деньги, к чёрту всё остальное, ты должен быть мужчиной прежде всего! Мне плевать на всё это, плевать на этот пояс, ты должен относиться ко мне с уважением как мужчина.

Нурмагомедов: Окей, окей, дай мне сказать. Что плохого я сказал о твоей стране, о твоей национальности, лично о тебе? Что я сказал? Ничего. Я лишь сказал, что ты избегаешь меня.

Двалишвили: Ты, похоже, забыл, что писал обо мне в социальных сетях.

Нурмагомедов: Только про то, что ты избегаешь меня. Всё было про это.

Двалишвили: Всё это ложь! Ты лжец!

Нурмагомедов: Так докажи! Где я солгал?

Мераб: Ты сказал, что я избегаю тебя, но такого не было, я сказал, что побьюсь с тобой в феврале или марте.

Нурмагомедов: Не я это говорил, а весь мир. После боя тебя спросили про меня, а ты сказал: «Спасибо, Дана Уайт!», ты про меня ни слова не сказал.

Напомним, турнир UFC 311 состоится 18 января в Лос-Анджелесе (США), где соглавным событием шоу станет бой Нурмагомедова против Двалишвили.