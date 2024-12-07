Ислам Махачев — о турнире UFC 311: мне жалко Хабиба

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев выразил слова сожаления в адрес легендарного экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который будет секундировать во время турнира UFC 311 сразу трёх бойцов (Тагира Уланбекова, Умара Нурмагомедова и Ислама Махачева).

«Мы постараемся его не беспокоить, но это будет долгая ночь для него. От первого поединка в карде – Тагир Уланбеков будет биться, затем Умар и я. Мне жалко Хабиба, это будет долгая ночь для него (смеётся)», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Напомним, Махачев в главном событии турнира UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе, проведёт защиту своего титула в реванше с Арманом Царукяном.