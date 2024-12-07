Махачев: Царукян набрался опыта, но навыки у него те же. У меня есть всё, чтобы защититься

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев считает, что претендент на его титул Арман Царукян имеет всё те же навыки боя, которые были при нём в 2019 году, когда состоялся их первый поединок, и результат окажется таким же.

«Первое, в чём он точно стал лучше, это опыт. У него теперь много поединков в UFC, эту вещь купить невозможно, это приходит со временем, с поединками. Он набрался опыта. Но навыки, я думаю, у него всё те же. Я видел все его поединки: у него хорошая борьба, он переводит оппонентов на землю, пытается держать их, доставляет им проблемы. Но я знаю, что у меня есть всё, чтобы защититься от его борьбы, от его ударки. Именно поэтому я являюсь лучшим бойцом в данный момент», — сказал Махачев на пресс-конференции турнира UFC 311.

Напомним, первый бой между Махачевым и Царукяном состоялся в 2019 году, и тогда победу единогласным решением судей одержал Махачев. С той поры Царукян провёл четыре поединка и во всех одержал победы.