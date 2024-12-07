«Наш поединок будет в Армении». Махачев подшутил над Царукяном на пресс-конференции

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев подшутил над претендентом на его титул Арманом Царукяном во время официальной пресс-конференции, посвящённой турниру UFC 311.

Царукян: Я очень счастлив, что буду представлять свою страну – Армению, Россию…

Махачев: Наш поединок будет в Армении, в Лос-Анджелесе (смеётся).

Царукян: Да, наш бой с Исламом пройдёт в Лос-Анджелесе, моём втором доме, там очень много армян. Я очень рад, людям не терпится увидеть этот поединок. Я буду очень усердно трудиться, чтобы выиграть этот бой и стать первым чемпионом UFC из Армении.

Напомним, турнир UFC 311 состоится 18 января в Лос-Анджелесе (США), где главным событием шоу станет реванш между Махачевым и Царукяном.

Их первый бой состоялся в 2019 году, и тогда победу единогласным решением судей одержал Махачев. Спустя пять лет Царукян провёл четыре поединка и во всех одержал победы, добившись статуса обязательного претендента.