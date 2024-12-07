Махачев: наш первый поединок с Царукяном стал лучшим боем вечера, и второй будет таким же

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев во время пресс-конференции, посвящённой турниру UFC 311, заявил, что их реванш с Арманом Царукяном понравится фанатам и будет достоин бонуса в номинации «Лучший бой вечера».

Журналист: Для тебя это будет четвёртая защита титула. Если ты успешно одолеешь Армана, как думаешь, на какое место эта победа может вывести тебя в рейтинге величайших легковесов?

Махачев: Я об этом не думаю. Но люди говорят, что я близок к топу. Я просто счастлив, что буду защищать пояс в поединке с Арманом. Это прежде всего будет огромный бой для фанатов. За наш первый поединок мы получили бонус, это был лучший бой вечера. И второй будет таким же, это поединок между двумя по-настоящему высококлассными бойцами.

Напомним, реванш между Махачевым и Царукяном возглавит турнир UFC 311, который пройдёт 18 января в Лос-Анджелесе (США).