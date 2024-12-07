Ислам Махачев допустил, что может снова подраться с Чарльзом Оливейрой

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев заявил о том, что не исключает ещё одного поединка против экс-чемпиона UFC в этом дивизионе бразильца Чарльза Оливейры.

«Слушай, этот парень – один из самых зрелищный бойцов в нашем промоушене. Если фанаты этого хотят, я дам ему шанс», — сказал Махачев на пресс-конференции, посвящённой турниру UFC 311.

Первый бой между Махачевым и Оливейрой состоялся в октябре 2022 года, и тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Махачев.

Махачев свой следующий бой проведёт 18 января в Лос-Анджелесе (США), где в главном событии турнира UFC 311 проведёт реванш с Арманом Царукяном.