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Махачев: бойцы с хорошей борьбой контролируют лёгкий дивизион, начиная с Хабиба

Махачев: бойцы с хорошей борьбой контролируют лёгкий дивизион, начиная с Хабиба
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Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев отметил факт, что, начиная с легендарного экс-чемпиона UFC в этом весе Хабиба Нурмагомедова, чемпионами становились исключительно бойцы с высоким уровнем борьбы.

«Если анализировать его навыки, можно сказать, что у него хорошая борьба. А те, у кого хорошая борьба, контролируют лёгкий дивизион на протяжении многих лет. Начиная с Хабиба, потом пришёл я, у Армана тоже хорошие навыки. Сейчас он занимает первую строчку и является настоящим претендентом, с которым я хочу биться», — сказал Махачев на пресс-конференции, посвящённой турниру UFC 311.

Напомним, Ислам Махачев и Арман Царукян проведут реванш в главном событии турнира UFC 311, который пройдёт 18 января в Лос-Анджелесе. Их первый поединок состоялся в 2019 году, и тогда победу единогласным решением судей одержал Махачев.

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