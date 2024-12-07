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Арман Царукян — о приёме, который даст преимущество над Махачевым: это будет сюрпризом

Арман Царукян — о приёме, который даст преимущество над Махачевым: это будет сюрпризом
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Претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Арман Царукян во время пресс-конференции, посвящённой турниру UFC 311, прокомментировал секретный приём, за счёт которого планирует получить преимущество над действующим чемпионом UFC в этом дивизионе Исламом Махачевым в их реванше.

Журналист: ты дебютировал в UFC в бою с Исламом, очевидно, следил за его карьерой. Как тебе его титульное правление?

Царукян: однозначно, он лучший боец в нашем дивизионе, он защитил титул пару раз. Я невероятно заряжен на этот бой, мне не терпится стать чемпионом.

Журналист: в одном из интервью ты сказал, что у тебя есть какой-то секретный приём/техника, которая даст тебе преимущество над Исламом. Не мог бы ты рассказать об этом подробнее?

Царукян: как я могу раскрыть вам свою секретную технику? Пусть это будет сюрпризом на 18 января. Я хочу получить бонус.

Напомним, реванш между Царукяном и Махачевым состоится в главном событии турнира UFC 311, который пройдёт 18 января в Лос-Анджелесе (США).

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