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Мераб Двалишвили: Пётр Ян намного страшнее, чем Умар Нурмагомедов

Мераб Двалишвили: Пётр Ян намного страшнее, чем Умар Нурмагомедов
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Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили считает, что российский экс-чемпион в этом дивизионе Пётр Ян создаёт намного большую угрозу для него, чем непобеждённый претендент Умар Нурмагомедов, с которым ему предстоит провести бой. Об этом Двалишвили рассказал во время пресс-конференции, посвящённой турниру UFC 311.

Журналист: Это будет твоя первая защита титула против парня, которого считают кошмаром дивизиона, что ты скажешь людям, которые говорят, что Умар – самый сложный соперник в твоей карьере.

Двалишвили: Возможно, все, кого ты знаешь, действительно думают, что он страшен. Но повторюсь ещё раз, когда я смотрел бой Петра Яна, этот парень для меня выглядел страшнее на данный момент. Но Умар хороший боец, мы все это знаем. Я буду с ним биться, мы всё увидим 18 января. Я сам согласился на этот поединок, сам попросил о нём.

Напомним, Двалишвили и Нурмагомедов проведут соглавный бой турнира UFC 311, который пройдёт 18 января в Лос-Анджелесе.

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