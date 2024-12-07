Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Такой паники не ожидал». Умар Нурмагомедов — о поведении Двалишвили на пресс-конференции

«Такой паники не ожидал». Умар Нурмагомедов — о поведении Двалишвили на пресс-конференции
Комментарии

Претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов после пресс-конференции, посвящённой турниру UFC 311, отметил паническое поведение чемпиона легчайшего дивизиона UFC Мераба Двалишвили, с которым он сразится 18 января в Лос-Анджелесе.

«Такой паники не ожидал, конечно», — написал Умар в «сториз» на своей странице в социальных сетях, опубликовав скриншот с трансляции пресс-конференции UFC 311.

Напомним, Нурмагомедов и Двалишвили проведут соглавный бой турнира UFC 311. Для Мераба предстоящий поединок станет первой защитой титула, который он завоевал в сентябре 2024 года, победив единогласным решением судей Шона О'Мэлли.

Материалы по теме
Мераб Двалишвили: Пётр Ян намного страшнее, чем Умар Нурмагомедов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android