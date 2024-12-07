«Такой паники не ожидал». Умар Нурмагомедов — о поведении Двалишвили на пресс-конференции

Претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов после пресс-конференции, посвящённой турниру UFC 311, отметил паническое поведение чемпиона легчайшего дивизиона UFC Мераба Двалишвили, с которым он сразится 18 января в Лос-Анджелесе.

«Такой паники не ожидал, конечно», — написал Умар в «сториз» на своей странице в социальных сетях, опубликовав скриншот с трансляции пресс-конференции UFC 311.

Напомним, Нурмагомедов и Двалишвили проведут соглавный бой турнира UFC 311. Для Мераба предстоящий поединок станет первой защитой титула, который он завоевал в сентябре 2024 года, победив единогласным решением судей Шона О'Мэлли.